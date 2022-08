Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada, paura in via Avellino Ferito un giovane di Benevento alla guida di una Toyota

Momenti di paura questo pomeriggio per le sorti di un giovane di Benevento rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale. Il giovane era alla guida della sua Toyota Aygo quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è poi finito in una scarpata a margine della carreggiata dopo aver oltrepassato il marciapiedi e un muretto. È accaduto tra via Avellino e via Intorcia, la strada che conduce all'ospedale Rummo di Benevento. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi.