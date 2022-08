"Aiuto, mio figlio mi sta picchiando...", arrestato un 41enne di Benevento Bloccato dalla polizia, l'uomo è ai domiciliari

Voleva che la madre gli desse i soldi. E quando lei glieli ha negati, non ha esitato a picchiarla. E' per questo che un 41enne di Benevento è stato arrestato dalla polizia per le ipotesi di reato di tentata estorsione aggravata e lesioni perssonali. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto è iniziato nella serata di ieri, quando al 113 è giunta una telefonata da parte di una donna.

L'operatore ne ha raccoto la richiesta di aiuto, in sottofondo le urla provenienti da un'abitazione. Quando gli agenti della Volante e della Mobile sono intervenuti sul posto, hanno bloccato l'uomo che, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, aveva aggredito la malcapitata, provocandole ferite ad un braccio medicate dal 118. La poverina, costretta a lasciare l'abitaziine, ha raccontato tra le lacrime ciò che le era successo, a quanto pare non per la prima volta.

Dichiarato in arresto, il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari su ordine del sostituto procurtaore Licia Fabrizi. E' difeso dall'avvocato Paolo De Iorio.