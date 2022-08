Auto fuoristrada e contro guardrail, muore 49enne Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a contrada Cancellonica di Apollosa

È di una persona deceduta e un'altra ricoverata in ospedale il bilancio di un drammatico incidente stradale registrato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che attraversa contrada Cancellonica di Apollosa. A perdere la vita un 49enne residente in valle Caudina che, secondo una prima ricostruzione, era alla guida di una Fiat Punto in compagnia della figlia rimasta ferita. Secondo una prima ipotesi, per cause in corso di accertamento, l'auto e' finita prima in una cunetta, poi contro un guardrail.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Montesarchio. Nulla da fare purtroppo per l'uomo. La giovane donna è stata invece trasportata all'ospedale San Pio di Benevento per accertamenti.

Resta ora da stabile la causa dell'incidente e della morte del 49enne.

Su disposizione del magistrato, sul posto il medico legale, il dottore Emilio D'Oro, che ha effettuato una prima ispezione. La salma è stata poi trasferita all'obitorio del Rummo per le successive indagini medico legali. Sequestrata anche la Fiat Punto sulla quale viggiavano i due.