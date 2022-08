Gatti ammazzati a Benevento, l'Aidaa presenta denuncia Situazione di forte degrado sociale, speriamo in accertamenti rapidi

Hanno deciso di andare in fondo alla questione portata alla luce la scorsa settimana gli attivisti dell'Aidaa Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente riguardo alle violenze e alle uccisioni di gatti a Benevento.

"Sono stati denunciati con nome e cognome - scrive l'associazione- i componenti del gruppo di giovani e giovanissimi che da settimane terrorizzavano il rione Libertà di Benevento e che si sono resi responsabili di atrocità, sevizie ed uccisioni di gatti dapprima bastonati e quindi resi inoffensivi e poi usati come pallone da calcio e successivamente uccisi sia con il fuoco che soffocandoli (due gatti sono stati ritrovati morti con il sacchetto di plastica legati al collo). I ragazzi individuati sono stati denunciati dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA all'autorità giudiziaria beneventana".

Il gruppo spiega: "Abbiamo inviato questa mattina la seconda parte della denuncia con allegate le fotografie che ritraggono questi componenti di una vera e propria baby gang picchiare, torturare ed uccidere i gatti nel rione Libertà di Benevento- scrive in una nota stampa l'associazione animalista AIDAA- inoltre abbiamo allegato anche altri documenti che certificano l'identità dei giovani componenti di questa baby gang che agiva in maniera precisa con lo scopo di colpire e far del male ai gatti e forse anche di intimidire le famiglie proprietarie degli animali inducendole quanto meno al silenzio. Ci auguriamo ora che gli accertamenti siano rapidi e che i ragazzi e le loro famiglie siano chiamati a rispondere di questa situazione anche in sede penale, perchè riteniamo che esistano delle connivenze e delle responsabilità che sono estese oltre ai singoli fatti di violenza ai gatti e che sono maturate in un contesto di inaccettabile tolleranza e connivenza in un ambiente di forte degrado sociale che ha bisogno di interventi sociali molto forti oltre che di una punizione severa per gli autori dei fatti".