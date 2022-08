Lei scappa ad Acerra perchè non ne può più, lui la raggiunge e la picchia Benevento. Divieto di avvicinamento per un 51enne fortorino su ordine del Gip di Nola

Sia era trasferita ad Acerra con la speranza che la distanza servisse a risolvere il problema, ma non è stato così. Perchè lui l'avrebbe raggiunta e picchiata. Condotte racchiuse nelle ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate contestate ad un 51enne che vive in un centro fortorino, al quale il Gip del Tribunale di Nola ha applicato il divieto di avvicinamento alla donna, ed ai luoghi che frequenta, con la quale aveva avuto una relazione.

Una storia al centro delle indagini del Commissariato di Acerra, che avrebbero fatto emergere i comportamenti violenti che l'uomo avrebbe mantenuto nei confronti della ex, che era andata via, interrompendo il rapporto, ed era tornata in provincia di Napoli. Lui non si sarebbe però arreso, continuando a riservarle le sue 'attenzioni' anche ad Acerra. Da qui la misura nei suoi confronti.

Assistito dall'avvocato Antonio Leone, il 51enne comparà domani a Nola dinanzi al giudice per l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà fornire la sua versione sui fatti.