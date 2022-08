Scontro tra una Mercedes ed un ciclomotore, paura per un centauro Benevento. Incidente alla Rotonda Vittime del terrorismo

Momwenti di paura, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per un incidente accaduto pochi minuti fa alla Rotonda Vittime del terrorismo, all'altezza dell'incrocio con via Moro. E' qui che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Mercedes 160 ed un ciclomotore condotto da un giovane.

E' stato quest'ultimo, sbalzato sull'asfalto in seguito all'impatto, ad avere la peggio. Lamentava dolori ad una gamba, gli operatori della Croce rossa lo hanno soccorso e caricato su un'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale.