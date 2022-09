Ladri sfondano un muro e rubano rame da un deposito E' accaduto la scorsa notte a contrada Pontecorvo, alle porte di Benevento

Ancora ladri di rame in azione nel Sannio. Dopo il colpo fallito a contrada San Vitale un paio di settimane fa, la scorsa notte un altro furto è purtroppo andato a segno in un'altra azienda, questa volta nella zona di contrada Pontecorvo, alle porte di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver sfondato una parete i malviventi sono entrati all'interno di un deposito di una ditta dal quale hanno portato via rame per un valore di alcune migliaia di euro.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.