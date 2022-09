Che storie: prima denunciano, poi ritirano la querela Benevento. E' accaduto anche per il 51enne fortorino colpito dal divieto di avvicinamento alla ex

Non è la prima volta che capita: prima la querela, che innesca l'apertura di una inchiesta e quasi sempre sfocia nell'adozione di una misura, poi la retromarcia che 'neutralizza' in parte il lavoro fatto. Vero è che in alcuni casi si procede comunque d'ufficio, e che il ritorno sui propri passi può essere sotteso da più implicazioni, ma il problema resta. Come dimostra la storia del 51enne fortorino colpito dal divieto di avvicinamento all'ex compagna per le ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

Gliele ha contestate il Gip del Tribunale di Nola, dinanzi al quale l'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è comparso er l'interrogatorio di garanzia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha soltanto rilasciato una dichiarazione spontanea con la quale ha precisato a suo modo l'episodio incriminato: aver picchiato la donna dopo averla raggiunta ad Acerra, dove si era trasferita.

E' stato solo un litigio occasione, ha sostenuto, affermando che a chiamarlo in continuazione sul cellulare era lei, che nel frattempo, attraverso il suo legale, aveva rimesso la querela nei confronti dell'ex.