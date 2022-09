Vigili del fuoco. Dopo 37 anni di servizio in pensione il caporeparto Iovino Coordinatore di servizio del turno D. L'omaggio dei colleghi per un capoturno speciale

Dopo oltre 37 anni di onorato servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da oggi, 1° settembre 2022 va in pensione il caporeparto e coordinatore di soccorso del Turno 'D', Alessandro Iovino.

Entrato nel Corpo nel luglio del 1985, il Cr Iovino dopo il corso da vigile permanente ha avviato la sua florida carriera presso il comando provinciale di Taranto per poi prestare la sua opera nei comandi Potenza, Avellino e Benevento. Nel 2000 è stato nominato caposquadra del Corpo per essere trasferito a Caserta. Poi il ritorno a Benevento dove nel 2017 è stato promosso caporeparto e dal gennaio dello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Capo del turno 'D'.

Ha partecipato a numerose missioni di soccorso in occasioni delle tante calamità che nei decenni hanno colpito varie zone d'Italia. Un capo, ma sempre un amico e un vero vigile del fuoco pronto in ogni occasione a salire sui mezzi per prestare soccorso ai cittadini e supporto ai colleghi impegnati in scenari d'intervento difficili dove era necessaria la presenza di una persona con doti umani e professionali importanti. Al caporeparto Iovino vanno gli auguri per una vita sempre ricca di emozioni e successi. Da oggi avrà più tempo da dedicare alla sua splendida famiglia e agli amici e colleghi.