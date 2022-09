Polizia di stato. Controlli nelle armerie, scatta una sospensione dell'attività In un caso accertate una serie di violazioni

Sono scattati nel Sannio una serie di controlli all'interno delle armerie. In azione gli agenti della Divisione Amministrativa che hanno effettuato verifiche nelle attività commerciali del territorio sannita. Durante i controlli gli operatori della Polizia di Stato hanno accertato numerose violazioni delle prescrizioni previste dalla licenza a tutela della sicurezza.

In particolare, è stato rilevato il mancato rispetto delle modalità di custodia delle armi e la mancata attuazione delle misure di sicurezza passiva a tutela del locale adibito ad armeria. Per il commerciante è scattata la sospensione della licenza di commercio delle armi per la durata di 30 giorni, con diffida ad adeguarsi alle prescrizioni violate.