Auto si ribalta a San Giorgio del Sannio, paura per un pensionato Incidente stradale questa mattina in via San Giacomo

Momenti di paura questa mattina in via San Giacomo a San Giorgio del Sannio per le sorti di un pensionato rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per fortuna per lui nulla di grave. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente dopo aver affrontato un tratto di strada in curva, l'anziano ha perso il controllo della sua Lancia Y che si è poi ribaltata. Scatto l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e l'Unità di rianimazione della Croce Rossa con i carabinieri della Stazione di San Giorgio. Estratto dall'abitacolo, il pensionato è stato affidato alle cure dei sanitari mentre l'auto è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.