Se ne va un pezzo della Dc, addio a Tonino Tinessa E' stato consigliere e assessore comunale di Benevento

E' stato un pezzo importante della storia della Democrazia cristiana di Benevento e non solo. Tonino Tinessa se ne è andato per sempre a 87 anni, lasciando il ricordo di un uomo che della politica ha fatto la sua ragione di vita. Funzionario delle Entrate, è stato consigliere comunale e potente assessore nelle giunte guidate da Antonio Pietrantonio, distinguendosi sempre per l'impegno che metteva nel tentativo di risolvere i problemi delle persone.

Anima del Centro studi di piazza Risorgimento, aveva affiancato Clemente Mastella sin dall'inizio della sua carriera. Una passione per la politica ereditata dal figlio Luca, che ora ha lasciato, al pari dei fratelli Fabio e Giulio, e di Susanna, la sua adorata moglie. I funerali saranno celebrati domani.