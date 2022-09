Promette alti rendimenti su investimenti, soldi spariti dai conti dei clienti Divieto di lavorare come promotore e consulente per Ascanio Iannuzzi, di Montesarchio

Si sarebbe appropriato di circa 190mia euro: soldi che gli sarebbero stati affidati perchè li investisse per i sui clienti, che sarebbero rimasti vittime di presunti furti e truffe. Sono le ipotesi di reato contestate ad Ascanio Iannuzzi, 43 anni, di Montesarchio, colpito dal divieto di esercitare per dodici mesi l’attività professionale di consulente e promotore finanziario.

La misura è stata adottata dal Gip in una inchiesta della Procura e della guardia di finanza di Montesarchio su fatti che si sarebbero verificati dal 2016 al 2020, quando Iannuzzi, nello scorso maggio radiato dall'albo dei consulenti, lavorava come promotore per conto di un istituto di credito. Ad innescare il lavoro investigativo sono state le denunce presentate da più persone che lamentavano ammanchi di soldi dai propri correnti per investimenti finanziari che non sarebbero mai avvenuti.

In una nota a firma del procuratore Aldo Poliacstro si legge che “le Fiamme Gialle hanno ricostruito un univoco e chiaro quadro indiziario dal quale è emerso che il promotore finanziario, negli anni dal 2016 al 2020, si sarebbe impossessato di ingenti somme di denaro (€. 132.350,00 oggetto di truffe contestate ed €. 55.470,00 per furti contestati) consegnategli dai suoi clienti che, a loro volta, gli avevano affidato i propri risparmi a fronte di allettanti prospettive di rendimento”.

Attraverso l’esame “della voluminosa documentazione acquisita, peraltro, sono stati acquisiti indizi in ordine al fatto che il promotore finanziario, nel corso del tempo, ha costantemente predisposto per i propri clienti falsa documentazione bancaria attestante investimenti inesistenti a loro favore”.