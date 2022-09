Stavo rollando una canna dinanzi ad un bar, sono arrivati i carabinieri In libertà con l'obbligo di firma il 19enne di San Giorgio del Sannio arrestato dai carabinieri

Rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, C.V. C., il 19enne di San Giorgio del Sannio arrestato dai carabinieri della locale Stazione. Difeso dall'avvocato Fabio Russo, il giovane è comparso questa mattina dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, sostenendo che stava rollando una canna dinanzi ad un bar quando aveva visto arrivare i militari.

Era con alcuni amici, aveva gettato la droga, ma il gesto non era passato inosservato. Il 19enne era stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish, di cui ha rivendicato l'uso personale, 250 euro in contannti e di un bilancino di precisione che ha giustificato con la necessità di prepararsi canne dello stesso peso.

Al termine, il giudice ha revocati i domiciliari ai quali era sottoposto ed ha applicato nei suoi confronti l'obbligo di firma.