Ladri sfondano un muro e rubano gratta e vinci da una rivendita di tabacchi Ancora un'attività commerciale nel mirino. E' accaduto alla località Torrepalazzo

Nuovamente in azione la banda che mette a segno colpi all'interno di rivendite di tabacchi. A Finire nel mirino, questa volta, un bar – tabacchi presso un'area di servizio a contrada Torrepalazzo di Torrecuso. Per entrare all'interno dei locali, i malviventi hanno sfondato un muro laterale. Una volta all'interno hanno rubato dei gratta e vinci prima di scappare quando è scattato l'allarme in funzione nei locali. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dei tre ladri. Foro nel muro utilizzato anche l'altra notte dai banditi che avevano messo a segno un furto in un'azienda a contrada Pontecorvo, alle porte di Benevento.