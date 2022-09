Tormenta i genitori, sfonda i vetri dell'auto della madre: arrestato un 22enne Benevento. Il giovane è finito in carcere 2) Vìola divieto di avvicinamento, 31enne ai domiciliari

E' finito in carcere per stalking, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. Sono le ipotesi di reato contestate ad un 22enne di Benevento, arrestato dai carabinieri. Il giovane è ritenuto responsabile di condotte di cui avrebbero fatto le spese i genitori, e non solo. Secondo una prima ricostruzione, oltre a tormentare il padre e la madre con le sue richieste ed i suoi comportamenti aggressivi, avrebbe anche sfondato i vetri della macchina della donna. Da qui la richiesta di intervento dei militari, che hanno dichiarato in arresto il 22enne e l'hanno accompagnato presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.

E, sempre in materia di stalking (e in questo caso anche di maltrattamenti), aggravata la misura a carico di un 31enne residente in un centro a poca distanza dal capoluogo -la mancata indicazione delle generalità dei due indagati serve a tutelare le parti offesa ndr-.

Sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex compagna – è assistita dall'avvocato Antono Leone -disposto in una inchiesta della Squadra mobile, l'uomo, difeso dall'avvocato Valeria Crudo, l'avrebbe violato. Il mancato rispetto della misura si è tradotto negli arresti domiciliari a suo carico.