Martedì l'autopsia a Napoli, poi l'addio a Raffaele che aveva solo 18 anni Il dramma del giovane di San Lorenzello, morto domenica scorsa al Cardarelli

E' in programma martedì l'autopsia di Raffaele, il 18enne di San Lorenzello morto nella serata di domenica scorsa, a distanza di due settimane da un incidente in moto. La Procura di Napoli affiderà l'incarico ai dottori Pietro Tarsitano (medico legale), Vincenzo Bottino (chirurgo) e Antonio Perna (anatomopatologo) nel corso di una udienza che servirà ai familiari della vittima, rappresentati dall'avvocato Giuseppe Francesco Massarelli, per nominare un proprio consulente.

L'esame è stato disposto in una indagine allo stato contro ignoti, avviata dai carabinieri sulla tragica fine di Raffaele. Come più volte ricordato, il 3 settembre, dopo aver partecipato a Faicchio alla festa di compleanno di una compagna di classe del Liceo di Telese, era caduto dalla moto con la quale stava rientrando a casa.

Gli amici lo avevano rinvenuto sull'asfalto, avevano dato l'allarme. Era stato trasportato al San Pio, dove era stato operato per una emorragia addominale, poi era stato trasferito al Cardarelli di Napoli. Altri due interventi, l'ultimo d'urgenza, quindi la situazione era precipitata, fino a quando il suo cuore aveva smesso di battere per sempre.