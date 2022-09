La Camera penale di Benevento compie 30 anni e ricorda chi l'ha fondata Cerimonia in Tribunale questa mattina

Quei nomi sono stati un tuffo al cuore, pensando a chi non c'è più. Li ha letti, uno per uno, non senza emozione, il presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi. Ha ricordato gli avvocati Gianfranco Cucinelli, Francesco Leone, Fabio Lanni, Michele Portoghese, Francesco Fusco, Francesco Romano, Pasquale Sorgente, Ferdinando Facchiano, Michele D'Occhio, Andrea De Longis senior,Andrea De Longis junior, Gino De Pietro, Antonio Mazzeo, Carmelo Damiano, le cui firme compaiono in calce all'atto costitutivo – 29 settembre 1992- della Camera penale di Benevento, che oggi ha spento la trentesima candelina.

A tutti loro “aggiungo quello di Guido Del Basso De Caro, il nostro Don Guido, al quale la Camera penale è intitolata dal 2008”, ha aggiunto Simona Barbone, presidente dell'organismo. Appuntamento al primo piano del Tribunale per la celebrazione del trentesimo compleanno della Camera penale. Di cui Rinaldi ha sottolineato la “funzione fondamentale: garantire il diritto alla difesa a tutti”, e le “battaglie fatte sull'articolo 111 della Costituzione, sul patrocinio gratuito”. Perchè “anche chi si è macchiato del delitto più odioso deve essere assistito a dovere, come è capitato negli anni di piombo, del terrorismo”.

Un precedente al quale ha riservato un passaggio anche il procuratore Aldo Policastro, con un omaggio “agli avvocati caduti in quella stagione, anche per mano della mafia, per aver esercitato fino in fondo la loro missione”. “Non c'è magistratura forte senza un'avvocatura forte”, ha insistito il capo dell'ufficio inquirente. Perchè “un'avvocatura debole e compiacente non fa il suo mestiere e non aiuta la magistratura a crescere”. Attenzione puntata, poi, sulla “cultura del contraddittorio prodotta dall'avvocatura: con quella sannita, che giudico di alto livello, si dialoga con piacere, anche da posizioni conflittuali”, ha concluso.

Per Stefania Pavone, presidente dell'Ordine degli avvocati, le “Camere penale e civile sono i polmoni che danno respiro all'attività forense. Sono un valore aggiunto per il Consiglio, abbiamo avuto sempre un confronto, a volte vivace, ma insieme guardiamo al futuro di un'avvocatura che deve raccogliere le nuove sfide”.