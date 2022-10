"Alimenti mescolati a sostanze qualità inferiore", assolto titolare caseificio Benevento. La sentenza per un 35enne di San Salvatore Telesino

I fatti risalivano a quattro anni fa, oggi è stato assolto dal giudice Graziamaria Monaco. E' la sentenza per Mario Palma (avvocato Antonio Leone), 35 anni, di San Salvatore Telesino, chiamato in causa come titolare di un caseificio. Un'attività commerciale nella quale, a parereb della Procura, avrebbe preparato alimenti mescolati a sostanze di qualità inferiore.

L'accusa era stata formulata in una indagine avviata dopo una verifica dei prodotti a base di latte di bufala. In particolare, sostenevano gli inquirenti, dal prelievo dell'alimento posto in una vasca di rassodamento, sarebbe emerso, attraverso le analisi, che conteneva anche caseina bovina. Un addebito che, come detto, è caduto.