Scende dallo scuolabus e viene investito, ferito un bimbo Incidente a contrada Scafa di Benevento. Il piccolo trasportato al San Pio in codice rosso

Era appena sceso dallo scuolabus che da Benevento lo aveva portato da Benevento, dove frequenta la scuola primaria, a contrada Scafa dove abita quando un'auto lo ha travolto e scaraventato sull'asfalto. È stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento per una serie di ferite riportate il bambino di appena sei anni investito da una Fiat Panda a contrada Scafa, intorno alle 14. scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia municipale, della Volante e i sanitari dell'Unità di rianimazione del 118 Croce Rossa che hanno stabilizzato il piccolo e lo hanno poi trasferito al pronto soccorso del Rummo. Sulla dinamica dell'incidente sono ora in corso le indagini degli agenti della municipale che hanno effettuato i rilievi.

Momenti di autentico terrore per la famiglia del bambino e sia per gli altri bambini ancora a bordo del mezzo del trasporto pubblico urbano che per i conducenti che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme ai soccorritori.

Giunto in ospedale il piccolo è stato preso in carico dai medici di emergenza e dai pediatri del padiglione San Pio. Il piccolo ha riportato una serie di ferite durante l'urto.