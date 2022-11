Geloso, maltratta la moglie: divieto di avvicinamento per un 34enne Le indagini dei carabinieri della Stazione di Benevento coordinate dalla Procura

Maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie è l'accusa nei confronti di un 34enne sannita destinatario di un provvedimento cautelare che da ieri sera gli impone il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, ovvero della compagna di alcuni anni più grande.

La misura cautelare è stata notificata all'indagato dai carabinieri della Stazione di Benevento che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura. Lavoro investigativo scattato dopo la denuncia presentata dalla donna.

Secondo l'accusa, l’indagato si è reso protagonista “di reiterate condotte illecite ai danni della moglie consistenti in atti di violenza fisica e psicologica, posti in essere nel corso della loro relazione coniugale a partire dall’anno 2012”.

Una condotta che, come spiega il procuratore capo Aldo Policastro, sarebbe stata scandita anche “da comportamenti volti ad allontanarla dalla famiglia di origine, spingendola a non avere più rapporti sia con i figli che con gli altri familiari, dietro minaccia di cacciarla violentemente da casa, controllandole e sottraendole il telefono, inducendola a non chiedere aiuto per timore di atti ancora più gravi, nonché ingiuriandola e minacciandola, arrivando anche a percuoterla e così a provocarle uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderle la vita impossibile”.

Alla base del comportamento, secondo gli inquirenti, soprattutto motivi di gelosia e possessività del 34enne nei confronti della moglie.