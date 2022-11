Non vuole che parcheggino lì, si fa giustizia da solo e buca gomma di un'auto Benevento. Rampa San Barbato, un pensionato denunciato dalla polizia

Quell'auto parcheggiata in quel modo, nei pressi della Facolta di Scienze economiche aziendali dell’Università de Sannio, gli dava evidentemente fastidio. Ecco perchè, sostiene la polizia, avrebbe deciso di agire e di farsi giustizia da solo. Usando un coltellino con il quale avrebbe squarciato una gomma di una Citroen.

E' per questo che un ultrasettantenne di Benevento è stato denunciato come il presunto responsabile di quanto accaduto ieri sera. Quando gli agenti della Mobile e della Volante sono intervenuti nella zona di Rampa san Barbato, dove era stato segnalato il danneggiamento di uno pneumatico di una macchina. Non era la prima volta che accadeva, da diverse settimane erano stati registrati episodi dello stesso tipo, al punto che trecento studenti universitari, molti dei quali avevano subito danni alle loro vetture, avevano inviato una petizione al rettore.

Al pensionato i poliziotti sono risaliti attraverso l'abbigliamento e la descrizione di un testimone dei tratti somatici di colui che aveva rivolto le sue 'attenzioni' all'auto. Sequestrato un picolo coltello che sarebbe stato adoperato per bucare la ruota della Citroen. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Annecchini, è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi da punta o da taglio.