Videosorveglianza, approvato progetto del Comune: ora si spera venga finanziato Via libera dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura: la parola al Ministero

Parere favorevole al finanziamento da parte del Ministero dell’Interno del progetto di estensione della rete di videosorveglianza a Benevento è stato espresso questa mattina dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Il progetto, che ora sarà inviato a Roma per essere valutato per accedere ai finanziamenti, è stato redatto e presentato dal Comune di Benevento che ha voluto partecipare alla procedura di invito per l’individuazione di interventi di sorveglianza tecnologica del territorio nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, a valere sul “POC Legalità”. Elaborato che prevede la realizzazione di diciotto punti di ripresa dislocati in particolare in corrispondenza delle strade di accesso, dove sono previsti, oltre che telecamere di contesto, anche dispositivi per la lettura targhe, e nei punti sensibili del Comune. Il sistema farà capo ad una moderna centrale di ripresa allocata presso il Comando della Polizia Locale, dotata di sistema di analisi video e registrazione delle immagini e avrà funzioni avanzate di ricerca e di analisi dei contesti in modo da agevolare le attività di indagini basate su analisi video. “Registro con viva soddisfazione - ha dichiarato il Prefetto Torlontano - che il Sindaco di Benevento ha aderito al patto per la sicurezza urbana, candidando al finanziamento ministeriale una progettualità particolarmente incisiva nel settore della videosorveglianza. Si tratta di uno strumento di strategica importanza che consolida una positiva sinergia interistituzionale mirata al contrasto della criminalità diffusa e predatoria e al rafforzamento della percezione di sicurezza”.

Soddisfatto anche il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella: “Ora il progetto dovrà essere inviato a Roma per il finanziamento. Successivamente si spera di poter mettere in campo questo nuovo impianto che renderà ancora più sicura la città di Benevento”.