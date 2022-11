Deve fare dialisi programmata, detenuto crea problemi a penitenziaria e San Pio Benevento. Accusato di interruzione di pubblico servizio, assolto un 48enne napoletano

Era accusato di interruzione di pubblico servizio, è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto deciso dal giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di un 48enne napoletano, chiamato in causa per fatti che si sarebbero verificati nel 2019, mentre era detenuto nel carcere di Benevento.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, all'uomo era stato contestato di aver turbato il lavoro della polizia penitenziaria. Perchè, avendo la necessità di sottoporsi all'emodialisi presso l'ospedale San Pio, si sarebbe più volte rifiutato, per esigenze personali”, di sottoporsi al trattamento programmato, per la cui esecuzione erano stati ovviamente organizzati dei servizi di scorta.

Un rifiuto che aveva comportato la predisposizione di nuovi servizi “con procedura di urgenza” e di nuove sedute di emodialisi nella struttura sanitaria, “turbando la regolarità del servizio dell'ospedale e della penitenziaria”. Un'imputazione dalla quale, come detto, è stato assolto.