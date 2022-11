Anziana investita lungo Statale Appia: trasportata in codice rosso in ospedale La donna colpita da un'auto. Dinamica da accertare, indagano Polstrada e Polizia municipale

E' stata trasportata in codice rosso in ospedale a Benevento la pensionata investita questo pomeriggio lungo la Statale Appia, nel territorio di Contrada Epitaffio a Benevento.

Violento l'impatto con quella che dovrebbe essere una Jeep che, per cause in corso di accertamento, ha urtato l'anziana poi rovinata sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale, la polizia municipale e i sanitari del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa. La malcapitata è stata 'stabilizzata' e trasportata poi in codice rosso in ospedale a causa delle ferite riportate in più parti del corpo. Secondo una prima ipotesi sembra che la donna stesse attraversando la trafficata arteria che, purtroppo, più volte è stata in passato teatro di simili incidenti stradali, con esiti anche drammatici. Particolare questo che ha spinto il Comune di Benevento ad effettuare una serie di lavori di messa in sicurezza che sono stati effettuati in alcuni tratti con la costruzione di marciapiedi. Saranno ora i rilievi a dover accertare l'esatta dinamica del sinistro.