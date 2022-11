Droga venduta sul pianerottolo, annullata (con rinvio) la condanna di una 47enne Benevento. Nuovo processo d'appello per Anna Luongo

Annullata dalla Cassazione, con rinvio dinanzi ad una diversa sezione della Corte di appello, la sentenza con la quale la stessa Corte aveva condannato ad 1 anno e 11 mesi Anna Luongo (avvocato Luca Russo), 47 anni, di Benevento.

I giudici avevano ridotto di un mese la pena di 2 anni stabilita con rito abbreviato per la donna, arrestata dai carabinieri, e successivamente tornata in libertà, nel giugno del 2021. Quando i militari l'avevano sorpresa mentre sul pianerottolo della sua abitazione cedeva droga a due acquirenti di Reino. Sequestrati 67 grammi di hashish rinvenuti in parte addosso all'allora 46enne, che aveva anche un bilancino di precisione, e in parte nel vano ascensore.