Ladri scatenati, colpi nelle case: nel mirino anche un calciatore del Benevento Raid nella zona di San Giorgio del Sannio: portati via gioielli e orologi e abbigliamento

Torna la paura nel Sannio per i raid dei ladri nelle abitazioni. Dopo gli episodi nella zona di contrada Pino, nella giornata di ieri colpi falliti o andati a segno a San Giorgio del Sannio e zone limitrofe. Nel mirino anche l'abitazione di un calciatore del Benevento Calcio.

Colpi che ovviamente destano preoccupazione per i residenti delle zone finite nel mirino. Almeno quattro i colpi nel pomeriggio di ieri e sempre quando i proprietari delle case erano assenti. In alcuni casi i malviventi non hanno portato via nulla. In altri, invece, rubati gioielli e orologi. Raid anche all'interno dell'abitazione di uno degli atleti del Benevento Calcio. Approfittando evidentemente dell'assenza del giocatore impegnato in trasferta, gli autori del colpo hanno forzato un infisso e sono entrati nelle stanze. Attenzione rivolta a qualche capo di abbigliamento e accessori. Sugli episodi sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine.