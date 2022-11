Assalto fallito ad un supermercato: erano in quattro, uno fermato Benevento. E' accaduto ieri sera a Santa Colomba: intervento della Volante

Assalto fallito, ieri sera, ad un supermercato nella zona di Santa Colomba. Gli autori sono infatti stati costretti a fuggire a mani vuote. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero quattro le persone entrate in azione, una delle quali è stata fermata dagli agenti della Squadra Volante della questura di Benevento, intervenuta sul posto al pari dei colleghi della Mobile.

I quattro, secondo una prima ricostruzione, erano arrivati a bordo di un piccolo furgone nel piazzale antistante il supermercato. Nel mirino l'addetto alle casse che stava portando via l'incasso. L'uomo sarebbe stato minacciato con le armi. Per fortuna, nel frattempo, era già scattato l'allarme è sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che si sono lanciati all'inseguimento, anche a piedi, dei rapinatori. Uno di loro è stato bloccato poco distante.

IN AGGIORNAMENTO