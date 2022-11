Auto prima contro guardrail, poi si ribalta: ferito pensionato L’incidente lungo la statale 87. L’uomo estratto dai vigili del fuoco e traportato in ospedale

E di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 87 che da Benevento conduce a Campobasso. E Quik, nel tratto di strada nel territorio di Torrecuso, che un pensionato ha perso il controllo della sua Fiat Panda che è finita prima contro il guard rail, poi si è ribaltata nella cunetta che costeggia la carreggiata. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, i sanitari dell'unità di rianimazione 118 della Croce Rossa E le forze dell'ordine. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo ribaltato ed affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito in ospedale. Traffico rallentato nel tratto di strada interessato dal sinistro per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.resta ora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.