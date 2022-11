"Fatture false per operazioni inesistenti": assolti cinque imputati 2) Sorpassa l'auto di una collega, condanna per minaccia confermata per un avvocato

Erano tutti accusati di aver emesso o utilizzato fatture false per operazioni ritenute inesistenti, ma sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. Uno di loro è stato invece condannato per aver occultato i libri contabili: un anno e 10 mesi, è la pena stabilita dal giudice Pezza per Michele Buffolino (avvocato Laura Arena), che è invece stato assolto dall'altro addebito al pari di Maria Zaino (avvocato Arena), Claudio Ferrara (avvocato Giuseppe Granata), Fabio Cioffi (avvocato Filomena Morgillo) e Antonio Monteforte (avvocato Alessandro Della Ratta).

+++

SORPASSA AUTO COLLEGA, CONDANNA PER MINACCIA CONFERMATA PER AVVOCATO

Confermata dal giudice Simonetta Rotili, in appello, la sentenza con la quale il giudice di pace di Airola aveva condannato l'avvocato Antonio D'Onofrio (avvocato Sergo Rando), 41 anni, di Paolisi, ad una multa di 400 euro ed al risarcimento dei danni alla parte civile. Per lui l'accusa di minaccia ad una collega, ravvisata nella manovra con la quale nel novembre del 2015, lungo l'Appia, in territorio di Paolisi, aveva raggiunto e sorpassato ad alta velocità, con una manovra pericolosa, l'auto della legale, per questo costretta a spostarsi sul ciglio destro della carreggiata. Una manovra ritenuta intimidatoria da parte della professionista, assistita dall'avvocato Pierluigi Pugliese.