Getta la cocaina dalla finestra di casa, arrestato un 49enne Ai domiciliari Alessandro De Ieso, di Pago Veiano, fermato dai carabinieri

Ha cercato di liberarsi della droga gettandola da una finestra posteriore dell'abitazione, ma è stato inutile. In quei tre involucri, subito recuperati, c'erano 265 grammi di cocaina costati l'arresto ad Alessandro De Ieso, ua 49enne di Pago Veiano, fermato dai militari dela Stazione di Pietrelcina. Difeso dall'avvocato Angelo Leone, il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dela convalida.

Già noto alle forze dell'ordine, De Ieso era stato condannato nel novembre del 2018, con rito abbreviato, a 2 anni ed 8 mesi per 600 grammi di cocaina che la Squadra mobile aveva scovato in un forno in muratura ricavato in un immobile diroccato nelle campagne alle porte del paese. “Non è mia...”, aveva sostenuto De Ieso dinanzi al Gip, sostenendo di essere entrato in quel rudere, che sorge a poca distanza dalla sua casa, perchè aveva sentito dei rumori, e di aver già trovato all'interno i poliziotti.

L'arresto del 49enne è scattato nel corso dei servizi effettuati dai carabinieri con il Nucleo cinfili di sarno.