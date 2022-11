Fallimento 'Ipercarni': due condanne ed un'assoluzione Benevento. Pene per bancarotta. Prescritta l'accusa di truffa

Due condanne ed un'assoluzione per bancarotta, la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'accusa di truffa. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo a carico delle tre persone chiamate in causa per il fallimento di una società.

L'assoluzione è stata stabilita per Antonio Parente (avvocati Nicola Covino e Raffaele Lamparelli), commercialista, di Benevento, mentre sono stati condannati a 4 anni Maurizio Zampetti (avvocati Agostino Somma e Mario Rizieri Marra), di San Giorgio del Sannio, e a 2 anni, pena sospesa, il fratello Antonio (avvocato Gianluca Grasso), di Paolisi, tirati in ballo come amministratori in tempi diversi – Antonio all'epoca del fallimento - della 'Ipercarni', che gestiva il reparto macelleria in alcuni supermercati di Benevento, San Salvatore Telesino e Mirabella Eclano.

Nel mirino la somma complessiva di 1 milione di euro, compresi i 300mila euro che non sarebbero stati pagati a due aziende – parti civili con l'avvocato Vincenzo Todesca – per l'acquisto di carni: un capitolo che riempiva l'addebito di truffa. Il pm Giulio Barbato aveva chiesto l'assoluzione di Parente e la condanna a 4 anni e 6 mesi dei due Zampetti.