Esercitazione nazionale Vigili del Fuoco nel Sannio, il video Interessate le zone che nel 2015 subirono i danni maggiori per l'alluvione

Si è conclusa ieri, 18 novembre l'esercitazione interregionale delle colonne mobili della Campania Puglia e Molise che ha interessato per 4 giorni anche la provincia di Benevento nella zona Asi di ponte Valentino e la zona di Parco Cellarulo. In entrambi gli scenari è stata ipotizzata una emergenza a seguito di evento alluvionale. In totale hanno partecipato circa 200 vigili del fuoco.