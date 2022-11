Maltempo nel Sannio: danni per raffiche di vento e temporali Alberi sradicati e rami sulle auto, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e dei quattro distaccamenti a causa dei danni provocati dal maltempo.

Tante le situazioni che hanno reso necessario l'intervento dei pompieri specialmente nella zona al confine con il territorio irpino e in valle Telesina. Alberi sradicati, cartelloni e coperture divelte maggiormente a causa delle forti raffiche di vento che con la pioggia battente hanno creato i problemi maggiori. Allo stato i vigili del fuoco sono dunque in azione in Valle Caudina e Valle Telesina. Nella zona di Telese Terme un albero si è abbattuto su un'auto, fortunatamente vuota.

Non solo alberi divelti ma anche canne fumarie e tegole volate dai tetti per il vento. Interventi anche nella zona del Fortore, a Baselice e in altri centri.

Una situazione costantemente monitorata dalla sala operativa vigili del fuoco e dai comuni che, già nella giornata di ieri, avevano tutti emanato ordinanze di chiusura di scuole, parchi, cimiteri e istituito divieti di sosta nelle zone alberate. Decisione presa dai sindaci dopo l'allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale.

Sotto controllo, allo stato, i fiumi che attraversano il territorio sannita. Corsi d'acqua che restano però monitorati in maniera costante.