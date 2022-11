Spaccio di cocaina: Pm chiede 6 anni, Gup condanna un 37enne ad 1 anno e 4 mesi Benevento. Rito abbreviato per G. D. I., fermato dalla Mobile un anno fa

Il pm Stefania Bianco aveva chiesto la condanna a 6 anni, l'avvocato Angelo Leone l'assoluzione per il suo assistito e, in subordine, il riconoscimento della modica quantità, poi la sentenza del gup Gelsomina Palmieri. Che, al termine di un rito abbreviato, ha fissato in 1 anno e 4 mesi, riconosciuta la modica quantità e in continuazione tra le accuse di spaccio e detenzione ai fini di spaccio, la pena per G. D. I., 37 anni, di Benevento, che la Squadra mobile aveva arrestato un anno fa.

Era finito ai domiciliari, successivamente era tornato in libertà. Gli agenti avevano recuperato, complessivamente, circa 11 grammi di cocaina, 9 dei quali trovati, al pari di un bilancino di precisione nell'appartamento dell'uomo. Lui era stato bloccato dopo che ad un consumatore, che sarebbe stato notato in precedenza nei pressi dell'abitazione del 36enne, erano stati sequestrati 2 grammi di cocaina.

L'acquirente aveva sostenuto di averla comprata a Napoli, ma ciò non aveva evitato l'arresto ddel 37enne. Comparso dinanzi al gip per la convalida, l'uomo aveva respinto l'accusa di aver ceduto la cocaina ed aveva rivendicato l'uso personale della 'roba' rinvenuta in casa. Quanto ai 200 euro di ci era stato trovato in possesso, aveva spiegato che si trattava di risparmi derivanti dal lavoro.