Affidamento servizi Comuni di Calvi e Taurasi, chiesti sette rinvii a giudizio Benevento. L'udienza è stata rinviata al 15 giugno del 2023

L'udienza preliminare era in programma questa mattina dinanzi al gup Maria Di Carlo- ha detto no al rinvio, sollecitato dall'avvocato Umberto Del Basso De Caro, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia-, ma è slittata al 15 giugno del prossimo anno per consentire ad uno degli imputati di valutare il ricorso ad un rito alternativo.

Si tratta di Gioacchino Vitiello (avvocati Carmine Monace e Giuseppe Vitiello), di Taurasi, presidente del Cda e rappresentante legale delle cooperative La Vite e Il Grappolo, di cui il sostituto procuratore Francesco Sansobrino ha chiesto il rinvio a giudizio al pari di Bruno Parlapiano, di Morcone, responsabile dell'uffico Tecnico del Comune di Calvi, del sindaco di Calvi Armando Rocco, di Claudio Castaldo, amministratore di una ditta di costruzioni, Enrico Tirelli, entrambi di Calvi, legale rappresentante della cooperativa Elt, Davide D'Isola, di Taurasi, legale rappresentante della cooperativa Il Quadrifoglio, e Domenico Caputo, di Avellino, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Taurasi.

Sono le persone tirate in ballo da una inchiesta della guardia di finanza sull'affidamento nel 2019 di alcuni servizi dei Comuni di Calvi e Taurasi. Per Calvi, in particolare, quelli di trasporto scolastico, pulizia degli uffici comunali, spazzamento delle aree stradali, custodia e pulizia dei cimiteri, tumulazione ed estumulazione delle salme nei cimiteri; per Taurasi, invece, il servizio di custodia, manutenzione e gestione del cimitero.

Le accuse contestate a vario titolo: turbativa di gara, abuso d'ufficio e falso. Oltre ai legali ricordati, sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonietta Fortunato, Domenico Russo, Gerardo Giorgione, Giuseppe Santagata, Mario Salerno, Sabrina Mautone.