Paziente morto alla 'Maugeri', indagine archiviata per 10 medici ed infermieri Benevento. La decisione del Gip sul decesso di un 69enne, avvenuto nell'ottobre del 2020

A gennaio la camera di consiglio, ora la decisione del gip Gelsomina Palimieri, che, in linea con la richiesta della Procura,ha archiviato l'inchiesta a carico di dieci medici ed infermieri della 'Maugeri', tirati in ballo, a vario titolo, per la morte di un 69enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, avvenuta l'11 ottobre del 2020.

Secondo una prima ricostruzione, il paziente, affetto da più patologie, era stato trasferito presso la clinica telesina per sottoporsi alla riabilitazione neurologica, indispensabile dopo un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito. La situazione si sarebbe aggravata, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, fino alla morte dell'uomo, ospite da un paio di mesi della struttura.

Rappresentati dall'avvocato Rita D'Amore, i familiari della vittima avevano presentato una denuncia ai carabinieri della Stazione di Telese, chiedendo di far luce sulla vicenda e di accertare se il 69enne avesse ricevuto tutta l'assistenza di cui necessitava. Il sostituto procuratore Marilia Capitanio aveva affidato al medico legale Umberto De Gennaro, che si era avvalso dell'anatomopatologo Vincenzo Iorio e del neurologo – anestesista Luca De Lipsis, l'incarico dell'autopsia.

Il passo successivo, evidentemente adottato alla luce delle conclusioni dei propri consulenti, era stata la proposta di archiviazione avanzata dal Pm, alla quale si erano opposte le parti offese. Da qui la camera di consiglio e la pronuncia ,del Gip.

Gli indagati sono stati difesi dagli avvocati Mario Tomasiello, Enzapaola Catalano, Paolo Abbate, Claudio Pasquariello, Rosana Ferraro, Tommaso Bocchino e Pasquale Biondi.