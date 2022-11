Gare a Pago Veiano, annullata (con rinvio) ordinanza per Formichella e De Ieso La decisione della Cassazione: servirà una nuova pronuncia del Riesame

Annullata dalla Cassazione, con rinvio dinanzi ad una diversa sezione del Riesame, la decisione con la quale lo stesso Riesame a metà agosto aveva revocato gli arresti domiciliari, disponendo per loro il divieto di dimora nel Sannio, per Michele Formichella (avvocato Ettore Marcarelli), 50 anni, un imprenditore di Dugenta – aveva poi ottenuto il permesso per tornare in paese, ferma restando la misura- e il sindaco (sospeso) di Pago Veiano, Mauro De Ieso (avvocati Vincenzo Regardi e Giovanni Pecoraro), 54 anni.

Si tratta di due delle tre persone – per l'altra, Luigi Rito Pennucci (avvocato Roberto Prozzo), 59 anni, architetto, di Benevento, l'ordinanza era stata annullata – tirate in ballo dall'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della guardia di finanza di Piedimonte Matese, poi trasmessa per competenza alla Procura sannita, che ha ipotizzato la corruzione e la turbativa di due gare: la prima, dell'importo di 3 milioni e mezzo di euro, riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via San Salvatore, l'altra, per un importo di 2 milioni e 180mila euro, l'intervento di miglioramento della provinciale 58.