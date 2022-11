Provoca incidente e si allontana: si presenta ai vigili con il suo avvocato Benevento. Denunciato dalla polizia municipale un 31enne

E' stato il suo legale, l'avvocato Matteo De Longis, a contattare la polizia municipale e a fissare un appuntamento presso il Comando.

E' qui che si è presentato agli agenti, che lo hanno identificato, il 31enne di Benevento che lunedì scorso, alla guida di una Jeep, dopo aver provocato in via Fratelli Rosselli, intersezione via Cifaldi, un incidente nel quale erano rimaste ferite madre e figlia di Sant'Angelo a Cupolo che viaggiavano a bordo di una Punto, si era allontanato.

Il 31enne è risultato senza patente, revocata: per lui la denuncia per omissione di soccorso e guida senza patente. La Jeep sarà sottoposta a fermo amministrativo.