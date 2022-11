Paura nella notte, auto contro guard rail e in una scarpata: ragazza in ospedale E' accaduto lungo la 90 bis, dopo il carcere

Momenti di paura nella notte per l'incidente accaduto lungo la statale 90 bis, subito dopo la casa circondariale di contrada Capodimonte.

E' qui che, per cause in corso di accertamento, una ragazza avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda: l'auto è dapprima finita contro il guard rail, poi in una scarpata.

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato in ospedale la malcapitata, per le cure del caso.

Resta da capire se l'episodio sia da addebitare al fondo stradale reso viscido dalla pioggia o dalla manovra azzardata di qualcuno che potrebbe aver costretto la Panda a deviare verso il bordo della carreggiata.