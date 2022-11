Un mese fa il blitz antidroga, ora la chiusura dell'inchiesta: sette indagati Benevento. Per una persona solo l'ìpotesi di incendio di un'auto

Poco più di un mese fa il blitz e sei arresti, ora la chiusura dell'inchiesta antidroga del sostituto procuratore Marilia Capitanio e dei carabinieri della Compagnia di Benevento. Sette le persone che figurano nell'atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio: Alfredo Mucci (avvocato Antonio Leone), 45 anni, di Benevento, Gildo De Luca, 44 anni, Chiara De Luca, 34 anni – per entrambi l'avvocato Roberto Pulcino -, Osvaldo De Cristofaro (avvocato Vincenzo Regardi), 36 anni, residenti a Sant'Angelo a Cupolo, Luca Senneca (avvocato Nazzareno Fiorenza), 28 anni, di San Nicola Manfredi, Roberto Barricelli (avvocato Claudio Fusco, 37 anni, di Ceppaloni, e Alessandro Gentile (avvocato Mario Salerno), 39 anni, di Ponte, quest'ultimo mai colpito da una misura cautelare; per lui il solo addebito dell'incendio, il 13 maggio del 2020, in città, di una Fiat Panda.

Una contestazione, quella di incendio, che riguarda anche Barricelli, che il 16 luglio del 2020, a Sant'Angelo a Cupolo, avrebbe appiccato il fuoco ad una C3, con l'obiettivo, secondo gli inquirenti, di punire il proprietario per aver commentato con terzi la sua 'attività'. Allo stato, Mucci, De Cristofaro e Barricelli sono sottoposti ai domiciliari, per i due De Luca l'obbligo di firma; libero, invece, Senneca.

I roghi delle due auto erano stati il punto di inizio di un lavoro investigativo che, supportato da intercettazioni telefoniche ed ambientali (in un'Audi A4), immagini fissate dai sistemi di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici, perquisizioni, sequestri di 'roba' e dichiarazioni degli acquirenti, avrebbe permesso di ricostruirei una serie di episodi di cessione di eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana, con prezzi tra 10 ed 80 euro. Droga che sarebbe stata consegnata dopo un contatto telefonico e la fissazione di un appuntamento.