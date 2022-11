Vigili del Fuoco. Otto neo caposquadra dal comando provinciale di Benevento Concluso il corso di formazione per i vigili coordinatori sanniti: ecco chi sono

Ieri presso il Polo didattico dei Vigili del fuoco di Napoli, a conclusione del corso di formazione di cinque settimane, otto Vigili Coordinatori del Comando Vigili del Fuoco di Benevento hanno conseguito il grado di Caposquadra, superando brillantemente l'esame di fine corso.

I neo caschi rossi sono: Germinal Musco, Mario Frattani, Mario De Figlio, Livio Cavuoto, Patrizio Izzo, Mauro Barbato, Daniele Genito e Antonio Lucci. I caposquadra andranno a ricoprire questo importante ruolo presso vari comandi d' Italia dove sono stati assegnati. A loro vanno i migliori auguri per una brillante carriera fondata e costruita su una base solida di esperienza maturata in anni di esperienza e sempre al fianco dei cittadini in difficoltà. Tanti gli scenari che negli anni hanno dovuto affrontare per prestare soccorso alle popolazioni, specialmente durante le drammatiche emergenze provocate da calamità.