Procura, nuovo Pm: si è insediato il sostituto Chiara Maria Marcaccio Originaria di Caserta, 29 anni, è al primo incarico dopo il tirocinio

Nuovo arrivo in Procura. Si tratta del sostituto Chiara Maria Marcaccio, 29 anni, di Caserta, per la quale questa mattina c'è, stata l'immissione in possesso nell'incarico dinanzi al Tribunale (Pezza, Monaco e Perrotta), al presidente dello stesso, Marilisa Rinaldi, del procuratore Aldo Policastro e di alcuni colleghi, che le hanno dato il benvenuto.

Per la dottoressa Marcaccio si tratta dell'esordio dopo il tirocinio svolto a Napoli. Il suo insediamento segue le partenze dei pm Francesco Sansobrino e Assunta Tillo: il primo trasferito a Taranto con l'identico ruolo, l'altra come giudice a Cassino.

Allo stato attuale, l'ufficio inquirente è composto dal procuratore Policastro, dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e dai sostituti Marilia Capitanio, Patrizia Filomena Rosa, Maria Gabriella Di Lauro, Flavia Felaco, Donatella Palumbo, Maria Colucci, Maria Dolores De Gaudio, Stefania Bianco, Giulio Barbato, ;Licia Fabrizi e, da oggi, Chiara Maria Marcaccio.