Pugni e botte ai poliziotti per scappare dopo un furto: arrestati due 34enni Benevento. Indagine della Mobile, ai domiciliari due giovani della provincia di Napoli

Sono finiti agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali pluriaggravate e furto aggravato in concorso. E' la misura disposta dal Gip, su richiesta dela Procura, per Ferdinando Celardo e Gerardo Celardo, due 34ennidi Afragola, al centro delle indagini della Squadra mobile sui furti commessi agli inizi di settembre, soprattutto nella zona alta di Benevento , nei garage di alcune abitazioni, dai quali erano stati portati via motocicli, biciclette elettriche, arredi per esterno, generi alimentari e attrezzature varie.

Da qui una serie di servizi che nella notte del 16 settembre 2022 avevano fatto registrare una novità, perchè gli agenti della Mobile avevano notato un furgone con targa straniera e con due uomini a bordo. Appena si erano avvicinati al mezzo, il conducente aveva aperto lo sportello, colpendo un poliziotto al torace, e si era dato alla fuga. E altrettanto aveva fatto il passeggero, quest'ultimo dopo aver centrato con un pugno al volto un agente ed averne scaraventato a terra un altro che cercava di bloccarlo. Per entrambi una prognosi di 30 giorni.

Nel furgone, abbandonato,erano stati rinvenuti due biciclette elettriche con pedalata assistita trafuate poco prima da un garage di cui era stata scardinata la serratura, attrezzi per lo scasso ed uno scaldacollo. L'attività investigativa ha consentito di risalire ai due 34enni napoletani, destinatari di una ordinanza agli arresti domiciliari perchè ritenuti i presunti responsabili dell'episodio.