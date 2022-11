Cocaina negli slip, marijuana in un armadio, arrestato un 29enne di Faicchio Ai domiciliari Raffaele Paolella, fermato dagli agenti del Commissariato di Telese

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale: sono le ipotesi di reato contestate a Raffaele Paolella, 29 anni, di Faicchio, arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. Tutto è accaduto nella notte, quando il giovane è stato fermato a bordo della sua auto nella cittadina termale e trovato in possesso di poco più di un grammo e mezzo di cocaina nascosta negli slip, di un coltello a serramanico custodito nel vano portaoggetti e di 675 euro in contanti.

Ulteriori sorprese sono saltate fuori nel corso della perquisizione della sua abitazione: in un armadio della camera da letto sono stati rinvenuti 650 grami di marijuana, una bilancia di precisione e una macchina per sottovuoto. Il giovane è stato condotto negli uffici del Commissariato, dai quali avrebbe cercato di fuggire, scagliandosi pi contro i poliziotti, successivamente giudicati guaribili in 5 giorni.

Dichiarato in arresto, il 29enne, difeso dall'avvocato Vincenzo Palmieri, è stato sottoposto ai domiciliari.

Denunciato un suo congiunto che abita fuori regione per una ipotesi di omessa custodia delle armi ravvisata nelle due pistole legalmente detenute -una Smith & Wesson a tamburo, e un' automatica di marca Bernardelli, entrambe con matricola e senza proiettili- che erano in una cassaforte aperta dal 29enne con le chiavi a sua disposizione. Pwer le due armi è scattato il sequestro amministrativo