Droga per uso personale, scorta fatta a Caivano. I soldi? Per riparare l'auto Benevento. In libertà con l'obbligo di firma Raffaele Paolella, 29 anni, di Faicchio

Rimesso in libertà con l'obbligo di firma, dal gip Gelsomina Palmieri, Raffaele Paolella (avvocati Vincenzo Palmieri e Danilo Riccio), 29 anni, di Faicchio, arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme – era ai domiciliari - per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La decisione è arrivata al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha spiegato che la droga sequestrata – un grammo e mezzo di cocaina negli slip e 650 grami di marijuana nascosti in un armadio della camera da letto- erano una scorta per uso personale che aveva fatto per evitare di recarsi più volte a Caivano per comprare la 'roba'.

Quanto ai 675 euro in contanti di cui era stato trovato in possesso, ha affermato che si trattava di soldi necessari alla riparazione della sua auto: un problema che lo aveva costretto a noleggiare un'altra vettura, così come risulta dal contratto esibito dalla difesa.