Lo minaccia e lo colpisce con un bastone, "mi doveva dei soldi": condannato Benevento. 4 anni a 25enne di S. Salvatore accusato di tentata rapina, lesioni e danneggiamento

Quattro anni, contro i sei proposti dal pm Maria Colucci. E' la condanna del Tribunale per Adnane El Joudi (avvocato Antonio Leone), il 25enne di origini marocchine, residente a San Salvatore Telesino, accusato di tentata rapina, lesioni e danneggiamento in relazione ad un episodio accaduto il 10 settembre del 2021, del quale aveva fatto le spese un suo connazionale, parte civile con l'avvocato Mariaassunta Zotti, al quale dovrò risarcire i danni in separata sede.

Sottoposto inizialmente ai domiciliari, poi aggravati con la custodia in carcere, il giovane avrebbe minacciato il malcapitato per farsi dare soldi e telefonino, poi lo avrebbe colpito con un bastone, causandogli ferite giudicare guaribili in sette giorni. Un trattamento che la vittima avrebbe subito mentre un altro uomo, usando una mazza da baseball, avrebbe sfasciato i vetri e bersagliato la sua Fiat Punto.

Interrogato dopo l'arresto, il 25enne aveva ammesso di averlo colpito con un bastone, sostenendo di averlo fatto perchè stanco degli atteggiamenti di quel cittadino straniero che gli doveva del denaro – 3mila euro – che gli avrebbe prestato, ma aveva escluso di aver preteso da lui il portafogli ed il cellulare.

Questa mattina la discussione, con la difesa che aveva chiesto di riqualificare l'imputazione in quella di eservizio arbitrario delle proprie ragioni. Di diverso avviso, come detto, il collegio giudicante.