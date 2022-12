"False assunzioni e truffa su indennità di disoccupazione": in 31 a giudizio Benevento. Stralciata la posizione di altre tre persone, irreperibili

Lo stralcio della posizione di tre persone irreperibili, il rinvio a giudizio di altre trentuno. E' la decisione del gup Pietro Vinetti in uno dei tronconi dell'inchiesta del pm Assunta Tillo e della guardia di finanza sulle presunte truffe in materia di indennità di disoccupazione.

Dovranno affrontare il processo, che partirà il 7 luglio del prossimo anno, Gianina Oprisan, 49 anni, di San Lorenzo Maggiore, Stanislao Moccia, 45 anni, di Benevento, Stefano Pagani, 63 anni, di San Lorenzello, rispettivamente dirigente (dal 2015) e amministratori dal novembre 2015 al giugno 2016, e dal giugno 2016 al dicembre 2017, di una società di costruzioni con sede a Ponte. Truffa e tentata truffa le accuse contestate a vario titolo.

Nell'elenco figurano Fatima Ez Zahra Hemouichi, 29 anni, di Ponte, Lyubov Savityska, 56 anni, di San Lorenzo Maggiore, Immacolatina Reveruzzi, 47 anni, di San Giorgio La Molara, Franca Tonini, 54 anni, di Benevento, Nunziatina Vicerè, 41 anni, di Benevento, Sergio Moccia, 37 anni, di Benevento, Antonio Bruno, 26 anni, di Benevento, Claudio Mercurio, 36 anni, di Benevento, Rosa Sabella, 57 anni, di Benevento, Eleonora Vicerè, 37 anni, di Benevento, Gerardo Del Prete, 46 anni, di Benevento, Antonio Iannace, 35 anni, di Benevento, Eric Gaetano, 30 anni, di Gioia Sannitica, Maria Rosaria Iadonisi, 55 anni, di Cautano, Maria Antonietta De Maria, 41 anni, di Vitulano, Maria Antonietta Fiore, 51 anni, di Foglianise, Alessandro De Nigris, 56 anni, di Paupisi, Antonietta Caporaso, 34 anni,di Benevento, Saverio Vicerè, 40 anni, di Benevento, Elena Palatella, 50 anni, di Benevento, Michele Izzo, 53 anni, di Benevento, Amalia Del Vecchio, 47 anni, di Benevento, Lucia Fiorito, 47 anni, di Torrecuso, Rossella La Frazia, 31 anni, di Apice, Dora Pazienza, 50 anni, di Beenevento, Maurizio Scozzafava, 63 anni, di San Lorenzello, Ion Mares, 47 anni, di Telese, Antonio Mastrocinque, 60 anni, domiciliato in provincia di Brescia.

Nel mirino degli inquirenti sono finite una serie di assunzioni considerate “fittizie” attraverso le quali l'Inps sarebbe stato indotto in errore sulla spettanza in favore dei lavoratori delle indennità di disoccupazione In tutto oltre 100mila euro, dal 2015 al 2018.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Mauro Carrozzini, Antonio Leone, Fabio Russo, Angelo Leone, Stefano Travaglione, Gianluca Rubbo, Ettore Marcarelli, Gerardo Giorgione, Alberto Mazziotti, Patrizia Pastore, Mario Villani, Pietro Romano, Grazia Luongo, Danilo Riccio.

Lo stralcio è stato invece disposto per Costanta Tudose, 62 anni, di San Lorenzo Maggiore, Gheorghe Iscu, 54 anni, di Ponte, Cristian Petrisor Dragoi, 28 anni, di Ponte, indicati come irreperibili.