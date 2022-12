Sorvegliato speciale napoletano sorpreso a San Giorgio del Sannio: arrestato Benevento. Dopo la convalida, atti a Napoli e ritorno in libertà per Salvatore Attanasio

Ha convalidato l'arresto, dichiarato la propria incompetenza territoriale – gli atti sono stati trasmessi a Napoli – e ha rimesso in libertà l'indagato. E' quanto deciso dal gip Gelsomina Palmieri per Salvatore Attanasio, un 32enne di San Giovanni a Teduccio, che era stato arrestato per violazione della sorveglianze speciale con obbligo di soggiorno a Napoli.

Assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, il 32enne era stato sorpreso a San Giorgio d el Sannio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. Era a bordo di una Ford Ka, condotta da un'altra persona, che era stata fermata all'atezza dello svincolo per un controllo dal quale era emerso che Attanasio era sottoposto alla sorveglianza speciale.