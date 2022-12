Auto in fiamme nella notte a Tocco Caudio Il fuoco ha distrutto una BMW che il proprietario aveva lasciato in sosta nei pressi di una casa

Saranno le indagini a dover stabilire la natura dell'incendio che la scorsa notte a Tocco Caudio ha interessato una BMW lasciata in sosta nei pressi di un'abitazione nella zona di via della Concordia. A far scattare l'allarme sono stati i residenti che si sono accorti del rogo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno spento l'incendio e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato un sopralluogo. Completamente distrutto il veicolo. Solo parte della carrozzeria posteriore è stata risparmiata dalle fiamme. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell'area, vigili del fuoco e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.